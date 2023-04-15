В США предложили ограничить полномочия президента по применению ядерного оружия
Законодатели в США разработали законопроект, запрещающий президенту страны без согласования с Конгрессом отдавать распоряжения о применении ядерного оружия. Об этом в сообщила пресс-служба сенатора-демократа Эда Марки.
Создатели документа - сам Марки и демократ Тед Лью. Сенаторы предлагают запретить любому американскому президенту наносить ядерный удар, не согласовав этот вопрос с конгрессом.
«Ни один президент не имеет права или конституционных полномочий в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря уже о нанесении ядерного удара», — указал Марки.
В закопроекте отмечается, что конгресс должен обеспечивать «значимые сдержки и противовесы» единоличному праву главы государства на применение ядерного оружия. Как указывают сенаторы, решение о начале конфликта, который грозит разрушением цивилизованного общества, должно приниматься не одним человеком, а «представителями народа».
«Ядерное оружие ... самым прямым образом подрывает глобальный мир и ставит США под угрозу ответных ядерных ударов», — говорится в документе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru