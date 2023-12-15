В США допустили отказ Байдена от участия в президентских выборах

Отмечается, что Уэст усомнился в способности Байдена справиться с давлением и негативными комментариями касательно его деятельности на посту главы государства. Сейчас президента США критикуют практически за все его решения — от сферы экономики до конфликта между Израилем и Палестиной.

Независимый кандидат заявил, что Байден может последовать примеру Линдона Джонсона, отозвавшего свою заявку на переизбрание в 1968 году.

Уэст добавил, что сейчас у президента США «закончился бензин». Вместе с тем он подверг критике экс-главу государства Дональда Трампа за попытку начать новую гражданскую войну, назвав его «крысоловом» и гангстером». Байдена же независимый кандидат охарактеризовал как «молочного неолиберала», рискующего стать зачинщиком третьей мировой войны.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми в истории государства.

Ранее бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон заявил, что Байден не в состоянии исполнять свои обязанности.

