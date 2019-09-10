В Совфеде рассказали, кто займет пост главы республики Крым

По словам члена Совета Федерации РФ Сергея Цекова такой выбор главы государства не случаен. В беседе с НСН он напомнил, что по итогам выборов местного совета, которые состоялись в Крыму в минувшее воскресенье, 60 из 75 мандатов получила «Единая Россия», десять мест — ЛДПР, а ещё пять достались КПРФ.

«Это три партии, которые прошли в Госсовет. Прошли либералы, прошли коммунисты. Это правильно, дать возможность всем о себе заявить, внести определенную конкуренцию. Богатыренко – руководитель компартии, Шперов – руководитель либерально-демократической партии. Поэтому это все понятно, все объяснимо. Так и должно быть», - заявил он.

Вместе с тем Цеков заявил, что на посту главы республики все-таки должен оставаться действующий руководитель Сергей Аксенов. По словам члена Совфеда, это наиболее достойная кандидатура.

«Конечно, Аксенов. Он очень успешно работал все пять лет. Он человек, который пришел без какой-то особой подготовки, вообще не было подготовки работы в исполнительной власти, но справился. Да, не без сложностей было, но сейчас он безусловный руководитель в Крыму. Все понимают, что Аксенов на своем месте, работает фактически с утра до вечера. Он человек, который вникает во все проблемы, которые есть в Крыму. Он не изменился в человеческом, личном плане, как человек, очень уважительно относящийся к каждому жителю республики Крым. Он абсолютно лишен чувства наживы, которая бывает у чиновников. Ну, и безусловным авторитетом он пользуется в кругу крымской региональной верхушки. Все понимают, что, на сегодняшний день, у Аксенова конкурентов нет», - объяснил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин своим указом отправил в отставку почти три десятка высокопоставленных силовиков. Одним из самых заметных стало увольнение главы СУ СКР по Дагестану Сергея Дубровина и его заместителя Тугая Тугаева. Также своих постов лишились помощник председателя СКР по особым поручениям Игорь Комиссаров, курировавший в ведомстве вопросы защиты прав детей, и руководитель ГСУ СКР по Крыму Михаил Назаров. Заведующий кафедрой политологии и социологи Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин заявил в эфире НСН, что он не считает указ Путина чисткой в высших эшелонах силовых структур.

