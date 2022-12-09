В Совфеде призвали наказывать западных политиков за призывы расчленить Россию

Он отметил, что территориальная целостность РФ обеспечена законодательно, таким образом подобные призывы можно расценивать как антиконституционные и уголовно наказуемые.

«Западные политики, призывающие к «расчленению» или чему-то там ещё в отношении России, являются, с точки зрения нашего законодательства, нарушителями, и они должны быть подвергнуты административному и/или уголовному наказанию», - написал Клишас.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости «расчленить» Россию с целью обеспечения безопасности в мире, сообщает RT.

