В Совфеде призвали наказывать западных политиков за призывы расчленить Россию

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своём Telegram-канале назвал нарушителями западных политиков, призывающих к «расчленению» России.

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Он отметил, что территориальная целостность РФ обеспечена законодательно, таким образом подобные призывы можно расценивать как антиконституционные и уголовно наказуемые.

«Западные политики, призывающие к «расчленению» или чему-то там ещё в отношении России, являются, с точки зрения нашего законодательства, нарушителями, и они должны быть подвергнуты административному и/или уголовному наказанию», - написал Клишас.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости «расчленить» Россию с целью обеспечения безопасности в мире, сообщает RT.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеРоссияСовет Федерации РФАндрей Клишас
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