Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что Украина может присоединиться к Союзному государству через 15 лет.

Цеков также не исключил быстрые перемены на Украине «после хаоса не только последних восьми лет», но и с первых дней независимости Киева.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

