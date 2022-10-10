В Совфеде наплевали на заявление Еврокомиссии о подрыве Крымского моста
Сенатор Владимир Джабаров назвал Еврокомиссию лживой и циничной европейской структуры. Так он отреагировал на заявление ЕК о том, что они не доверяют официальной информации России по поводу теракта на Крымском мосту.
«Так вот, нам в России теперь тоже наплевать на ваше мнение по поводу наших ответных ударов по объектам инфраструктуры Украины. Теперь мы тоже вас не слышим и не видим. И хватит угрожать! Наш президент уже сделал предупреждение Киеву и его западным спонсорам о том, что дальнейшие шаги нашей страны будут еще более жесткими и сокрушительными», - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ракетные удары по Киеву и другим крупным городам – это часть специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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