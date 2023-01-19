В Совфеде допустили рост военно-политического давления на Россию

Продолжение поставок Западом оружия на Украину приведет к более высокому уровню противостояния, так как при этом будет повышаться военно-политическое давление на Россию. Об этом заявил сенатор Совета Федерации, экс-замминистра иностранных дел Григорий Красин в беседе с порталом Lenta.ru.

Песков предупредил о последствиях поставок Киеву оружия для ударов по территории России

По его словам, происходящее становится похожим на «военно-политическую шизофрению». Страны пытаются перегнать друг друга в стремлении отправить как можно больше разнообразного оружия. При этом Запад зачастую передает уже устаревшее оружие, что лишний раз доказало вчерашнее крушение вертолета под Киевом.

Красин напомнил о состоявшейся 19 января инаугурации нового главы оборонного ведомства ФРГ Бориса Писториуса. Он рассказал, что в этот же день пройдет встреча нового министра с американским коллегой, а 20 января — с главами Минобороны стран НАТО. Красин предположил, что в ходе этих встреч будет обсуждаться наращивание давления на Россию.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предупредил, что поставки Украине оружия для нанесения ударов по территории России могут вывести конфликт на новый уровень. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:УкраинаЗападПоставкиОружиеСовет Федерации РФ
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