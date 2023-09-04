В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана в широком составе
4 сентября 202313:16
В Сочи стартовали переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана. Общение проходит в широком составе.
Стороны встретились в сочинском санатории «Русь». Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят российско-украинский конфликт, вопросы зерновой сделки и другие вопросы.
Это первая встреча Путина и Эрдогана за почти год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru