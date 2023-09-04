В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана в широком составе

В Сочи стартовали переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана. Общение проходит в широком составе.

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Стороны встретились в сочинском санатории «Русь». Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят российско-украинский конфликт, вопросы зерновой сделки и другие вопросы.

Это первая встреча Путина и Эрдогана за почти год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган

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