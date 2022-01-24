В СНБО не видят оснований утверждать о наступлении РФ на Украину
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство не видит оснований утверждать о готовящемся нападении РФ на Украину. Об этом сообщает «Интефакс».
По словам Данилова, полномасштабное нападение даже «физически невозможно». Он добавил, что перемещение российских войск у границ может быть удивлением для других стран, но не для Украины.
Также Данилов отметил, что из 49 посольств на Украине только 3 сообщали о подготовке эвакуации своих сотрудников. Кроме того, он опроверг сообщения о том, что сотрудники российской дипмиссии массово покидают Украину.
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