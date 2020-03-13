В Швеции заявили о риске военной эскалации в Балтийском регионе

Служба внешней военной разведки Швеции заявила, что ситуация с политикой безопасности в регионе Балтийского моря ухудшилась, что означает «повышенный риск военных инцидентов и конфронтации». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на отчет шведского ведомства.

По данным агентства, в Швеции считают, что «динамика отношений между США, Китаем, Россией и Европейским союзом влияет на ситуацию с политикой безопасности в регионе Балтийского моря». Также в отчете указывается, что регион «продолжает характеризоваться ростом военной активности. Это означает растущий риск военных инцидентов и конфронтации, которые в худшем случае могут обостриться».

Ранее в феврале агентство внешней разведки Эстонии заявило, что вероятность военной атаки со стороны России остается низкой. Тем не менее, по данным ведомства, любое противостояние России и Запада может быстро превратиться в «ситуацию угрозы» для трех стран Балтии - Эстонии, Латвии и Литвы.



