В Россотрудничестве захотели открыть Русские дома в ОАЭ и Саудовской Аравии

Россотрудничество работает над открытием Русских домов в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Об этом сообщил замглавы агентства Павел Шевцов.

Россотрудничество: Русские дома могут открыть в Бразилии и ЮАР

«Идет проработка открытия центров в этих странах», — заявил Шевцов в беседе с РИА Новости.

Ранее в Россотрудничестве рассказали о работе над открытием Русских домов в Бразилии и ЮАР, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, Шевцов сообщал, что ведомство заинтересовано присутствовать в Африке, в частности, в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо.

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