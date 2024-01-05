В Россотрудничестве захотели открыть Русские дома в ОАЭ и Саудовской Аравии
5 января 202409:16
Россотрудничество работает над открытием Русских домов в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Об этом сообщил замглавы агентства Павел Шевцов.
«Идет проработка открытия центров в этих странах», — заявил Шевцов в беседе с РИА Новости.
Ранее в Россотрудничестве рассказали о работе над открытием Русских домов в Бразилии и ЮАР, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, Шевцов сообщал, что ведомство заинтересовано присутствовать в Африке, в частности, в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru