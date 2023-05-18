В Россию прибудет делегация для решения украинского кризиса

Соответствующее решение было принято после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы. Песков указал, что глава республики заявил о своих усилиях по Украине. Рамафоса представил мирную инициативу от лица ЮАР, Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта.

«Мы уже говорили, что мы с большим вниманием готовы выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию ситуации», — подчеркнул пресс-секретарь.

По словам Пескова, представители иностранных государств посетят РФ до саммита Россия-Африка, запланированного на конец июля.

