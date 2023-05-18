В Россию прибудет делегация для решения украинского кризиса

Группа стран направит в Россию делегацию для решения украинского кризиса, даты визита согласовываются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафозой

Соответствующее решение было принято после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы. Песков указал, что глава республики заявил о своих усилиях по Украине. Рамафоса представил мирную инициативу от лица ЮАР, Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта.

«Мы уже говорили, что мы с большим вниманием готовы выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию ситуации», — подчеркнул пресс-секретарь.

По словам Пескова, представители иностранных государств посетят РФ до саммита Россия-Африка, запланированного на конец июля.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ЮАРУкраинаРоссияДмитрий Песков

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