«Американские власти изо дня в день рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине. Делается это под припевы о том, будто бы русские спят и видят, как бы напасть на соседнее государство. Сумасбродные "страшилки" так и не сбылись», — отмечают в диппредставительстве.

Как отметили в посольстве, на фоне «безостановочной накачки» Киева новым вооружением из Вашингтона украинские силовики атакуют жителей востока страны. В частности, Вооруженные силы Украины «открыли огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное вблизи города Докучаевска».

В дипведомстве призвали США заставить партнеров выполнять Минские соглашения, а также не потакать «воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения».

