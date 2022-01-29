В российском посольстве оценили поставки вооружения из США на Украину
США поставляют оружие Украине, провоцируя Киев на «силовые авантюры» против жителей Донбасса. Об этом говорится в заявлении посольства России в Соединенных Штатах в Facebook.
«Американские власти изо дня в день рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине. Делается это под припевы о том, будто бы русские спят и видят, как бы напасть на соседнее государство. Сумасбродные "страшилки" так и не сбылись», — отмечают в диппредставительстве.
Как отметили в посольстве, на фоне «безостановочной накачки» Киева новым вооружением из Вашингтона украинские силовики атакуют жителей востока страны. В частности, Вооруженные силы Украины «открыли огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное вблизи города Докучаевска».
В дипведомстве призвали США заставить партнеров выполнять Минские соглашения, а также не потакать «воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения».
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