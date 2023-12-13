В России увеличат визовые сборы для европейцев
Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении стоимости российских виз для граждан европейских стран, сообщает «Российская газета».
Нормативный акт делает недействительными целый ряд двусторонних международных соглашений, упрощающих процедуру выдачи виз.
Мера принята в качестве зеркальной на недружественные действия стран Европы.
Новый размер визовых сборов для европейцев будет зависеть от срочности и кратности, он составит от 50 до 300 долларов США, а также увеличит доходы российского бюджета в 2,8 раз.
Ранее власти Франции ввели сервисный сбор с россиян за подачу документов на визу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Качество российского вина выросло на 17%
- Футболистам «Барселоны» запретили пользоваться душем на стадионе
- На Украине заявили о необходимости призывать 20 тысяч мобилизованных ежемесячно
- Кассационный суд оставил в силе приговор Илье Яшину
- Сенаторы встали под песню Shamanа «Встанем»
- SpaceX предприняла ряд безуспешных попыток запуска ракеты Falcon 9
- Автобус с направлявшимися в Москву костромскими учителями попал в ДТП
- Регистрацию машин и выдачу водительских прав в Подмосковье приостановили из-за сбоя
- В России увеличат визовые сборы для европейцев
- Жительница Забайкалья пожаловалась на отсутствие тепла в квартире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru