В России увеличат визовые сборы для европейцев

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении стоимости российских виз для граждан европейских стран, сообщает «Российская газета».

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Нормативный акт делает недействительными целый ряд двусторонних международных соглашений, упрощающих процедуру выдачи виз.

Мера принята в качестве зеркальной на недружественные действия стран Европы.

Новый размер визовых сборов для европейцев будет зависеть от срочности и кратности, он составит от 50 до 300 долларов США, а также увеличит доходы российского бюджета в 2,8 раз.

Ранее власти Франции ввели сервисный сбор с россиян за подачу документов на визу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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