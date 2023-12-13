В России увеличат визовые сборы для европейцев

Нормативный акт делает недействительными целый ряд двусторонних международных соглашений, упрощающих процедуру выдачи виз.

Мера принята в качестве зеркальной на недружественные действия стран Европы.

Новый размер визовых сборов для европейцев будет зависеть от срочности и кратности, он составит от 50 до 300 долларов США, а также увеличит доходы российского бюджета в 2,8 раз.

Ранее власти Франции ввели сервисный сбор с россиян за подачу документов на визу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

