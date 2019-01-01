В России появилась нацстратегия в области искусственного интеллекта

В России разработана национальная стратегия развития технологий в области искусственного интеллекта. Об этом в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2019 сообщил президент РФ Владимир Путин. Над документом работали правительство и представители отечественных высокотехнологичных компаний.

По словам российского лидера, указ о реализации нацстратегии будет подписан «в ближайшее время».

«Наша задача - быть среди первых, чтобы использовать эти технологии, конвертировать их в настоящий прорыв», - цитирует РИА Новости Путина.

Предполагается, что к 2024 году мировой рынок продуктов с использованием искусственного интеллекта вырастет почти в 17 раз и составит порядка полутриллионна рублей.

Директор по анализу данных, руководитель глобальной практики «Прикладной искусственный интеллект», Accenture Афина Каниура рассказала RT, как развитие искусственного интеллекта будет способствовать перепрофилированию в ряде сфер и начнет угрожать низкооплачиваемым рабочим местам.















