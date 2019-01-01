В России отмечен рост политической активности на выборах губернаторов
В России зафиксирован рост политической активности и конкуренции непарламентских партий. Такие выводы следуют по итогам выдвижения кандидатов в губернаторы регионов, выборы которых состоятся 8 сентября. Об этом рассказал член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, передает РИА Новости.
По данным эксперта, непарламентские партии выдвинули 62 человека, также отмечается тенденция к росту числа самовыдвиженцев. В регионах на посты губернаторов в общей сложности выдвинулись 162 кандидата. В среднем на одно место претендуют 10 человек – на два больше по сравнению с прошлым годом.
В целом, по оценке экспертов, избирательная кампания проходит в штатном, рабочем режиме, серьёзных нарушений не зафиксировано.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин откликнулся на предложение Зеленского о встрече
- В Госдуме рассказали, как избавиться от межнациональных конфликтов
- Уголовное дело возбуждено после пожара на ТЭЦ в Подмосковье
- Кардиохирург посоветовал не налегать на шоколад
- Зеленский хочет люстрировать Порошенко и его соратников