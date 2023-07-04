В России объяснили внутренними договоренностями решение НАТО продлить полномочия Столтенберга

Решение Североатлантического альянса продлить до 1 октября 2024 года полномочия нынешнего генсека блока Йенса Столтенберга объясняется, в частности, внутренними договоренностями и желанием «не менять коней на переправе». Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова порталу Lenta.ru.

Столтенберг останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года

По ее мнению, в сегодняшней ситуации альянсом должен руководить человек «в теме», слишком рискованно посвящать во все тонкости еще одного человека.

Журова также заявила, что политика Столтенберга в отношении Москвы «абсолютно предвзятая, ангажированная и русофобная», поздравлять генсека НАТО не с чем.

Ранее Столтенберг заявил, что только победа Украины в противостоянии с Россией позволит начать дискуссии о ее членстве в НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Светлана ЖуроваНАТОЙенс Столтенберг

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