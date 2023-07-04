В России объяснили внутренними договоренностями решение НАТО продлить полномочия Столтенберга

По ее мнению, в сегодняшней ситуации альянсом должен руководить человек «в теме», слишком рискованно посвящать во все тонкости еще одного человека.

Журова также заявила, что политика Столтенберга в отношении Москвы «абсолютно предвзятая, ангажированная и русофобная», поздравлять генсека НАТО не с чем.

Ранее Столтенберг заявил, что только победа Украины в противостоянии с Россией позволит начать дискуссии о ее членстве в НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

