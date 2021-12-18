В России назвали условие размещения своего ядерного оружия в Белоруссии

«Только как ответная мера, если такое оружие, ядерное прежде всего, будет размещаться на территории Украины, Прибалтики и так далее. Вот тогда возможно», - пояснил Ивашов.

Таким образом он ответил на заявление главы белорусского МИДа Владимира Макея о готовности страны разместить ядерное оружие РФ в ответ на угрозы со стороны НАТО. Ивашов подчеркнул, что Россия не будет размещать ядерное оружия в Белоруссии первой.

Расширение военного сотрудничества НАТО и Украины — практически подготовка к войне с Россией, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом ранее политик заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

