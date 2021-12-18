В России назвали условие размещения своего ядерного оружия в Белоруссии

Российское ядерное орудие может быть размещено на территории Белоруссии только в качестве ответной меры. Такое заявление сделал в комментарии агентству «Интерфакс» бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

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«Только как ответная мера, если такое оружие, ядерное прежде всего, будет размещаться на территории Украины, Прибалтики и так далее. Вот тогда возможно», - пояснил Ивашов.

Таким образом он ответил на заявление главы белорусского МИДа Владимира Макея о готовности страны разместить ядерное оружие РФ в ответ на угрозы со стороны НАТО. Ивашов подчеркнул, что Россия не будет размещать ядерное оружия в Белоруссии первой.

Расширение военного сотрудничества НАТО и Украины — практически подготовка к войне с Россией, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом ранее политик заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
ТЕГИ:НАТОРоссияЯдерное ОружиеБелоруссияРакета
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