В России может появиться Министерство водных ресурсов
В Государственной думе предложили создать министерство водных ресурсов. С таким предложением к премьер-министру Дмитрию Медведеву выступил 24-летний депутат Госдумы ЛДПР Василий Власов, сообщает Ura.ru.
В своем обращении он отметил, что в нижней палате уже обсуждался вопрос о сохранении малых водных объектов России. Депутат отметил, что участники встречи тогда пришли к выводу, что водоемы курируются федеральными органами исполнительной власти, что ведет к «слабому межведомственному взаимодействию», а значит и несет угрозу невозможности сохранения объектов. Депутат также отметил, что многие полномочия ответственных органов дублируются или вовсе плохо разграничены, пишет RT.
Ранее правительство намерено подготовить поправки в закон «Об охране озера Байкал», которые, по данным РБК, позволят РЖД производить сплошные вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен в эфире НСН заявил, что пропускные способности железнодорожных путей в районе Байкала, безусловно, нужно расширять, но инициатива нуждается в обсуждении.
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