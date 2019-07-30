В России может появиться Министерство водных ресурсов

В своем обращении он отметил, что в нижней палате уже обсуждался вопрос о сохранении малых водных объектов России. Депутат отметил, что участники встречи тогда пришли к выводу, что водоемы курируются федеральными органами исполнительной власти, что ведет к «слабому межведомственному взаимодействию», а значит и несет угрозу невозможности сохранения объектов. Депутат также отметил, что многие полномочия ответственных органов дублируются или вовсе плохо разграничены, пишет RT.

Ранее правительство намерено подготовить поправки в закон «Об охране озера Байкал», которые, по данным РБК, позволят РЖД производить сплошные вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен в эфире НСН заявил, что пропускные способности железнодорожных путей в районе Байкала, безусловно, нужно расширять, но инициатива нуждается в обсуждении.

