Посол России в Молдавии Олег Васнецов заявил, что Москва и Кишинев имеет потенциал для развития отношений, сообщает РИА Новости.

В частности, дипломат указал, что российско-молдавские отношения подвержены влиянию Запада. Подвергается этому Кишинев.

«С сожалением констатируем сужение диалогового пространства с Москвой в ущерб его очевидным преимуществам для Кишинева», - отметил Васнецов.

При этом посол отмечает, что у России и Молдавии есть потенциал для диалога. Если он будет проходить без давления со стороны третьих стран, то имеются все шансы открыть новые горизонты сотрудничества.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что власти республики решатся ввести военное положение. По его мнению, руководство страны во главе с президентом Майей Санду «способно на все». Бывший глава государства полагает, что угроза для страны исходит от властей, а не извне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



