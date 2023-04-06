В России еще видят потенциал для контактов с Молдавией
Посол России в Молдавии Олег Васнецов заявил, что Москва и Кишинев имеет потенциал для развития отношений, сообщает РИА Новости.
В частности, дипломат указал, что российско-молдавские отношения подвержены влиянию Запада. Подвергается этому Кишинев.
«С сожалением констатируем сужение диалогового пространства с Москвой в ущерб его очевидным преимуществам для Кишинева», - отметил Васнецов.
При этом посол отмечает, что у России и Молдавии есть потенциал для диалога. Если он будет проходить без давления со стороны третьих стран, то имеются все шансы открыть новые горизонты сотрудничества.
Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что власти республики решатся ввести военное положение. По его мнению, руководство страны во главе с президентом Майей Санду «способно на все». Бывший глава государства полагает, что угроза для страны исходит от властей, а не извне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Пригожин попросил возбудить уголовное дело против губернатора Петербурга Беглова
- Сергей Лавров прибыл с визитом в Турцию
- Военные с помощью артиллерии выдворили диверсантов в Брянской области
- Ученые РФ объявили о создании квантового компьютера с облачным доступом
- Спортсмен из США назвал Россию и Дагестан разными странами
- В России еще видят потенциал для контактов с Молдавией
- Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом
- «Мамы нет. Мама умерла»: Пригожин назвал виновных в массовой атаке дронов на Россию
- Ледовитость Антарктиды достигла рекордно низкого уровня
- Опрос: Россияне требуют ограничить скорость электросамокатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru