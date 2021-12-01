В РФ прибыли афганские студенты для обучения в вузах страны

По данным ведомства, всего в страну прибыло 138 студентов.

Фальков отметил, что это гуманитарная миссия. Министр выразил надежду, что после обучения студенты будут востребованы и в РФ, и в Афганистане.

Отмечается, что афганцы прибыли на аэродром Чкаловск.