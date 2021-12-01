В РФ прибыли афганские студенты для обучения в вузах страны

Группа афганских студентов прибыла на территорию России для обучения в вузах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.

Принц Уильям встретился с беженцами из Афганистана

По данным ведомства, всего в страну прибыло 138 студентов.

Фальков отметил, что это гуманитарная миссия. Министр выразил надежду, что после обучения студенты будут востребованы и в РФ, и в Афганистане.

Отмечается, что афганцы прибыли на аэродром Чкаловск.

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ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанОбразование
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