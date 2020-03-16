В РФ ответили на критику Лукашенко о перекрытии границ

В сообщении российского кабмина, в частности, отмечается, что критика со стороны Белоруссии в отношении принятого решения вызывает недоумение. Также в кабмине добавили, что рассчитывают на конструктивную позицию руководства страны в данном вопросе.

Кроме того, в правительстве РФ еще раз подчеркнули временный характер введенного ограничения с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции.



