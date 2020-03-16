В РФ ответили на критику Лукашенко о перекрытии границ
В российском правительстве прокомментировали критику белорусского президента Александра Лукашенко в отношении принятого Россией решения о перекрытии границ на фоне распространения коронавируса. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина РФ.
Ранее Лукашенко резко отреагировал на закрытие границ с РФ, подчеркнув, что намерен обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным.
В сообщении российского кабмина, в частности, отмечается, что критика со стороны Белоруссии в отношении принятого решения вызывает недоумение. Также в кабмине добавили, что рассчитывают на конструктивную позицию руководства страны в данном вопросе.
Кроме того, в правительстве РФ еще раз подчеркнули временный характер введенного ограничения с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции.
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