В Раде предложили прекратить дипломатические отношения с Россией

Отмечается, что в 20:00 по Москве 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главами фракций и групп Верховной рады. Об этом стало известно из Telegram-канала Гончаренко.

Ранее Рада Украины приняла заявление с призывом к России отозвать признание ДНР и ЛНР.

