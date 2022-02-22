В Раде предложили прекратить дипломатические отношения с Россией
Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко внес проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
Отмечается, что в 20:00 по Москве 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главами фракций и групп Верховной рады. Об этом стало известно из Telegram-канала Гончаренко.
Ранее Рада Украины приняла заявление с призывом к России отозвать признание ДНР и ЛНР.
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