В посольстве РФ заявили, что поддержка США даст «карт-бланш» неонацистам в Донбассе

Как отметили в диппредставительстве, Госдеп и Пентагон «чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму».

«Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине. Вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают "карт-бланш" на провокации и проведение силовых акций в Донбассе», — говорится в заявлении на странице посольства в Facebook.

Ранее в посольстве США в Киеве сообщили о получении от Вашингтона 300 установок Javelin, напоминает RT. Кроме того, в ноябре прошлого года на Украину было доставлено 80 тонн американских боеприпасов, пишет Ura.ru.

