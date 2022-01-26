В посольстве РФ заявили, что поддержка США даст «карт-бланш» неонацистам в Донбассе
Неонацисты получили «карт-бланш» на эскалацию ситуации в Донбассе благодаря поставкам американского оружия на Украину, считают в посольстве России в США.
Как отметили в диппредставительстве, Госдеп и Пентагон «чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму».
«Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине. Вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают "карт-бланш" на провокации и проведение силовых акций в Донбассе», — говорится в заявлении на странице посольства в Facebook.
Ранее в посольстве США в Киеве сообщили о получении от Вашингтона 300 установок Javelin, напоминает RT. Кроме того, в ноябре прошлого года на Украину было доставлено 80 тонн американских боеприпасов, пишет Ura.ru.
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