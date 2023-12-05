В Посольстве РФ прокомментировали возможное закрытие границы Эстонией

Эстонские власти продолжают нагнетать обстановку, говоря о возможности закрытия границы с Россией, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление временного поверенного в делах посольства РФ в Эстонии Ленара Салимуллина.

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По его словам, у российского посольства есть информация, что пограничники Эстонии раздают выезжающим в РФ людям листовки с уведомлением о том, что не исключается вероятность приостановки работы погранпереходов.

Дипломаты выразили надежду на победу здравого смысла в данной ситуации.

Ранее департамент полиции и погранохраны Эстонии заявил, что страна может временно закрыть контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. Это связано с задачей защитить национальную безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Ашихмин
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