В Посольстве РФ прокомментировали возможное закрытие границы Эстонией
Эстонские власти продолжают нагнетать обстановку, говоря о возможности закрытия границы с Россией, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление временного поверенного в делах посольства РФ в Эстонии Ленара Салимуллина.
По его словам, у российского посольства есть информация, что пограничники Эстонии раздают выезжающим в РФ людям листовки с уведомлением о том, что не исключается вероятность приостановки работы погранпереходов.
Дипломаты выразили надежду на победу здравого смысла в данной ситуации.
Ранее департамент полиции и погранохраны Эстонии заявил, что страна может временно закрыть контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. Это связано с задачей защитить национальную безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru