В Посольстве РФ прокомментировали возможное закрытие границы Эстонией

По его словам, у российского посольства есть информация, что пограничники Эстонии раздают выезжающим в РФ людям листовки с уведомлением о том, что не исключается вероятность приостановки работы погранпереходов.

Дипломаты выразили надежду на победу здравого смысла в данной ситуации.

Ранее департамент полиции и погранохраны Эстонии заявил, что страна может временно закрыть контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. Это связано с задачей защитить национальную безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

