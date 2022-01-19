В Португалии болеющим коронавирусом разрешат выйти из дома в день выборов
19 января 202220:33
Власти Португалии объявили, что болеющие коронавирусом жители страны смогут выйти из дома для участия в голосовании. Об этом сообщает «Интерфакс».
Выборы пройдут 30 января.
В настоящее время в стране наблюдается рекордное число суточных заражений коронавирусом. В связи с этим болеющим рекомендовано прибыть на избирательные участки с 18 до 19 вечера, а здоровым раньше указанного времени.
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19 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru