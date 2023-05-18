В Польше заявили, что ЕС опасается заморозки конфликта на Украине

Как отметил чиновник в эфире радиостанции Zet, существует риск замораживания кризиса и «размораживания его время от времени».

По словам Пшидача, такой исход не соответствует интересам Польши или какой-либо другой страны Евросоюза.

Ранее газета The New York Times сообщила, что при провале контрнаступления Украина может лишиться должной поддержки западных партнеров. В этом случае союзники Киева будут настаивать на переговорах, чтобы как минимум заморозить конфликт, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

