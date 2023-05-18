В Польше заявили, что ЕС опасается заморозки конфликта на Украине
Евросоюз опасается перехода конфликта на Украине в «замороженную» стадию. Об этом заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
Как отметил чиновник в эфире радиостанции Zet, существует риск замораживания кризиса и «размораживания его время от времени».
По словам Пшидача, такой исход не соответствует интересам Польши или какой-либо другой страны Евросоюза.
Ранее газета The New York Times сообщила, что при провале контрнаступления Украина может лишиться должной поддержки западных партнеров. В этом случае союзники Киева будут настаивать на переговорах, чтобы как минимум заморозить конфликт, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полицейскому дали 11 лет тюрьмы за взятку на съемках «Чикатило»
- Верховный суд напомнил уклонистам о наказании за симуляцию
- В базу «Миротворца» внесли российскую порноактрису
- В Тыве ввели карантин из-за сибирской язвы
- Лукашенко заявил, что Россия была готова заключить невыгодный мирный договор в начале СВО
- Прокурор запросил для Ройзмана штраф в 260 тысяч рублей
- Группа 25/17 представила сборник «20 лет на волне»
- Пропавшего сына главы «Гемотеста» нашли на съемной квартире под Владимиром
- В Россию прибудет делегация для решения украинского кризиса
- Шойгу проверил организацию подготовки контрактников в Западном военном округе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru