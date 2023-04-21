В Польше создадут центр обслуживания танков Leopard 2
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия, Польша и Украина подписали соглашение по созданию на польской территории центра по обслуживанию и ремонту переданных Киеву танков Leopard 2, сообщает ТАСС.
В ходе встречи контактной группы по Украине в Рамштайне он отметил, что центр может начать работу уже в конце мая, а расходы будут честно разделены.
«Мы говорим о расходах, которые могут меняться, в районе 150-200 млн евро в год. Мы честно разделим их», - заключил Писториус.
Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что республика рассчитывает до конца года получить от Германии 13 танков Leopard за помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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