В Польше создадут центр обслуживания танков Leopard 2

В ходе встречи контактной группы по Украине в Рамштайне он отметил, что центр может начать работу уже в конце мая, а расходы будут честно разделены.

«Мы говорим о расходах, которые могут меняться, в районе 150-200 млн евро в год. Мы честно разделим их», - заключил Писториус.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что республика рассчитывает до конца года получить от Германии 13 танков Leopard за помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

