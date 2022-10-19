В Петербурге не намерены вводить ограничения по безопасности

Власти Петербурга не планируют вводить ограничения по безопасности в городе. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на администрацию Северной столицы.

Отмечается, что в городе усилят меры безопасности на объектах инженерной и социальной инфраструктуры. Вместе с тем в городе ввели базовый уровень готовности.

Ранее российские власти объявили о введении среднего уровня реагирования в регионах у границ с Украиной и еще в 8 субъектах уровень повышенной готовности.





