В парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО

В президиум Великого национального собрания (парламента) Турции передан протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

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Уточняется, что документ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства ожидает ратификации заявки Хельсинки на вступление в НАТО до президентских выборов в Турции, которые состоятся 14 мая.

По его словам, власти Турции рассматривали финскую заявку отдельно от шведской. Эрдоган объяснил это тем, что Хельсинки не принимает у себя «террористов».

Голосование о ратификации заявки Финляндии 27 марта проведет парламент Венгрии, передает НСН.

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