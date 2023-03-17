В парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО
В президиум Великого национального собрания (парламента) Турции передан протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
Уточняется, что документ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава государства ожидает ратификации заявки Хельсинки на вступление в НАТО до президентских выборов в Турции, которые состоятся 14 мая.
По его словам, власти Турции рассматривали финскую заявку отдельно от шведской. Эрдоган объяснил это тем, что Хельсинки не принимает у себя «террористов».
Голосование о ратификации заявки Финляндии 27 марта проведет парламент Венгрии, передает НСН.
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