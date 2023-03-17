В парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Уточняется, что документ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства ожидает ратификации заявки Хельсинки на вступление в НАТО до президентских выборов в Турции, которые состоятся 14 мая.

По его словам, власти Турции рассматривали финскую заявку отдельно от шведской. Эрдоган объяснил это тем, что Хельсинки не принимает у себя «террористов».

Голосование о ратификации заявки Финляндии 27 марта проведет парламент Венгрии, передает НСН.

