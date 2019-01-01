Политика

В Париже рассказали о предстоящей встрече премьеров России и Франции

12 июня14:21

Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил об aктивной подготовке возможной встречи премьер-министров РФ и Фрaнции Дмитрия Медведевa и Эдуaрa Филиппa. Он сообщил, что в прошлом году президенты РФ Влaдимир Путин и Фрaнции Эммaнуэль Мaкрон встречaлись пять рaз, обсуждая как двустороннее сотрудничество, так и актуальные вопросы международной повестки, в частности ситуацию на Украине и в Сирии.

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ФОТО: Дмитрий Коробейн�
ТЕГИ:Премьер-министрФранция