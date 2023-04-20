В ООН сообщили о возобновлении инспекции судов в рамках зерновой сделки

Инспекции судов в рамках зерновой сделки, которые были приостановлены, возобновились и запланированы на четверг, 20 апреля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла.

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Она отметила, что стороны смогли достигнуть договоренностей, которые позволили продолжить инспекции. По словам пресс-секретаря, делегации России и Украины договорились об участии новых судов в зерновой сделке.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии прогресса по зерновой сделке. По его словам, усилия пока не принесли результатов для России, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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