В ООН сообщили о возобновлении инспекции судов в рамках зерновой сделки

Она отметила, что стороны смогли достигнуть договоренностей, которые позволили продолжить инспекции. По словам пресс-секретаря, делегации России и Украины договорились об участии новых судов в зерновой сделке.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии прогресса по зерновой сделке. По его словам, усилия пока не принесли результатов для России, сообщает «Радиоточка НСН».

