В ООН назвали переговоры единственным способом устранить разногласия по Украине
Единственный способ устранить разногласия между ключевыми игроками по вопросам урегулирования на Украине — переговоры. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на заседании Совета Безопасности организации.
Совбез ООН созвал срочную встречу на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Мы крайне обеспокоены возможными последствиями последних событий для существующих переговорных рамок. В условиях нынешних рисков и неопределенности еще важнее вести диалог», — цитирует Ди Карло «Свободная пресса».
Ранее замгенсека ООН заявила, что организация сожалеет о принятом российской стороной решении, которое может иметь региональные и глобальные последствия, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,5 млн+152 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+735 / сут.
Выздоровели
12,5 млн+127 тыс. / сут.
- Эксперт рассказал о росте зарплат для некоторых работающих пенсионеров
- В ООН назвали переговоры единственным способом устранить разногласия по Украине
- Цена нефти Brent превысила $97 за баррель впервые с 2014 года
- Госдеп: Россия стремится к войне
- Постпред США при ООН: действия РФ – атака на суверенитет Украины
- Зеленский: Украина имеет право на оборону
- Украинские силовики обстреляли еще три населенных пункта в Донбассе
- СМИ: власти США вывезут оставшихся на Украине дипломатов в Польшу
- Власти Британии отменяют обязательную самоизоляцию для больных COVID-19
- В МИД РФ отреагировали на предупреждение американского посольства о терактах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru