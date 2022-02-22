В ООН назвали переговоры единственным способом устранить разногласия по Украине

Совбез ООН созвал срочную встречу на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Мы крайне обеспокоены возможными последствиями последних событий для существующих переговорных рамок. В условиях нынешних рисков и неопределенности еще важнее вести диалог», — цитирует Ди Карло «Свободная пресса».

Ранее замгенсека ООН заявила, что организация сожалеет о принятом российской стороной решении, которое может иметь региональные и глобальные последствия, пишет Газета.ру.

