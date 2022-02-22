В ООН назвали переговоры единственным способом устранить разногласия по Украине

Единственный способ устранить разногласия между ключевыми игроками по вопросам урегулирования на Украине — переговоры. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на заседании Совета Безопасности организации.

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Совбез ООН созвал срочную встречу на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Мы крайне обеспокоены возможными последствиями последних событий для существующих переговорных рамок. В условиях нынешних рисков и неопределенности еще важнее вести диалог», — цитирует Ди Карло «Свободная пресса».

Ранее замгенсека ООН заявила, что организация сожалеет о принятом российской стороной решении, которое может иметь региональные и глобальные последствия, пишет Газета.ру.

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Фото: twitter.com/UN_News
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