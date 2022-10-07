В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за нелегальных мигрантов

Власти Нью-Йорка ввели режим ЧС из-за потока нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий указ подписал мэр города. Согласно указу, ряд агентств скоординируют усилия для создания центров гуманитарной помощи.

По данным властей мегаполиса, в город с апреля текущего года прибыло 17 тысяч человек. Как ожидается, на разрешение миграционного кризиса город потратит порядка 1 млрд долларов.

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ФОТО: Джина Мун//РИА Новости
ТЕГИ:МигрантыСША
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