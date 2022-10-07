В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за нелегальных мигрантов
7 октября 202219:47
Власти Нью-Йорка ввели режим ЧС из-за потока нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующий указ подписал мэр города. Согласно указу, ряд агентств скоординируют усилия для создания центров гуманитарной помощи.
По данным властей мегаполиса, в город с апреля текущего года прибыло 17 тысяч человек. Как ожидается, на разрешение миграционного кризиса город потратит порядка 1 млрд долларов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru