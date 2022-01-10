В Нью-Йорке арестован мужчина за угрозы убить Трампа

Житель Нью-Йорка арестован за многочисленные угрозы убийством бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Daily News со ссылкой на федеральных следователей.

Арестованным стал 72-летний житель района Квинс Томас Вельницкий.

По данным издания, Вельницкий в январе 2021 года позвонил в отделение полиции и оставил голосовые сообщения, в которых говорилось, что он убьет Трампа, а также 12 других людей, которые поддерживали бывшего президента, включая конгрессменов и сенаторов.

После ухода Трампа с поста Вельницкий угрозы не прекратил. Мужчина предстанет перед судом.