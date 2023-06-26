В НАТО заявили о готовности быстро реагировать при передислокации «Вагнера»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе готовы быстро отреагировать в случае передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию или куда-то еще, передает РИА Новости.

Он отметил, что НАТО просто следит за ситуацией, но вмешиваться во внутренние дела России не планирует.