В НАТО заявили о готовности быстро реагировать при передислокации «Вагнера»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе готовы быстро отреагировать в случае передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию или куда-то еще, передает РИА Новости.
Он отметил, что НАТО просто следит за ситуацией, но вмешиваться во внутренние дела России не планирует.
В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru