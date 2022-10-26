В НАТО призвали Россию продлить зерновую сделку

НАТО призывает Россию продлить зерновую сделку ООН. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ, сообщает РИА Новости.

НАТО поставит Украине сотни станций для борьбы с беспилотниками

Он также призвал Москву совместно с Анкарой обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся странам.

Ранее генсек НАТО оценил риски применения ядерного оружия на Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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