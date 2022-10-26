В НАТО призвали Россию продлить зерновую сделку
26 октября 202216:00
НАТО призывает Россию продлить зерновую сделку ООН. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ, сообщает РИА Новости.
Он также призвал Москву совместно с Анкарой обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся странам.
Ранее генсек НАТО оценил риски применения ядерного оружия на Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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26 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru