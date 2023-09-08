В НАТО осудили выборы в новых регионах России

Североатлантический альянс осуждает выборы в новых регионах России. Об этом заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт, пишет РИА Новости.

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Представитель альянса назвал выборы в новых регионах «фикцией». По его мнению, голосование нарушает международное право и не является легитимным.

Госдепартамент США накануне предупредил о готовности ввести санкции против тех, кто поддержит выборы в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что никогда не признают эти регионы территорией России.

Выборы в России в единый день голосования начались 8 сентября. Основным днем станет воскресенье, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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