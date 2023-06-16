В НАТО допустили продление полномочий Столтенберга
Члены Североатлантического альянса могут продлить срок пребывания Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, страны НАТО не могут определиться с преемником Столтенберга. В рядах альянса нет согласия по этому вопросу.
Продление полномочий Столтенберга даст членам блока время для выбора его преемника, объяснил источник.
Телеканал NRK 16 июня сообщил, что президент США Джо Байден предложил генсеку НАТО остаться на посту еще на год. Полномочия нынешнего главы альянса завершаются 30 сентября 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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