В Нагорном Карабахе избрали нового главу самопровозглашенной республики

Отмечается, что он был единственным кандидатом — за него проголосовали 22 из 23 депутатов.

МИД Азербайджана назвал президентские выборы в Нагорном Карабахе «грубым нарушением конституции, законов Азербайджанской Республики, норм и принципов международного права». МИД Турции также выступил с осуждающим заявлением по поводу выборов президента в Карабахе.

Ранее Азербайджанский политолог Тофик Аббасов заявил «Радиоточке НСН», что в Баку обеспокоены решением Франции поддержать Армению – и это причина усиления группы войск на границе.

