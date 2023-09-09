В Нагорном Карабахе избрали нового главу самопровозглашенной республики
Новым главой самопровозглашенной республики избрали Самвела Шахраманяна.
Отмечается, что он был единственным кандидатом — за него проголосовали 22 из 23 депутатов.
МИД Азербайджана назвал президентские выборы в Нагорном Карабахе «грубым нарушением конституции, законов Азербайджанской Республики, норм и принципов международного права». МИД Турции также выступил с осуждающим заявлением по поводу выборов президента в Карабахе.
Ранее Азербайджанский политолог Тофик Аббасов заявил «Радиоточке НСН», что в Баку обеспокоены решением Франции поддержать Армению – и это причина усиления группы войск на границе.
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