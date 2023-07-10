В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина

Секретарь московского отделения «Единой России», вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что волнующие жителей столицы проблемы системно решаются. В городе есть много общественных организаций, творческих и профессиональных союзов, которые готовы и дальше предлагать решения вопросов, сказал парламентарий.

Он отметил, что пространство на Покровке объединит лидеров мнений и всех, кто готов делиться идеями по развитию Москвы. По словам Толстого, Собянин всегда опирается на мнение москвичей, поэтому первым делом в штабе открыта общественная приемная.

Задачей штаба вице-спикер Госдумы назвал сплочение всех общественных сил и движений ради общей победы.

Кандидатуру действующего мэра поддерживают представители всех ключевых сфер жизни Москвы, заявил художественный руководитель «Театра Олега Табакова» Владимир Машков. Он поблагодарил градоначальника и добавил, что счастлив быть в его команде.

«Москва для меня, вот образно скажу, это как космодром, который развивается и запускает в психосферу ракеты мечты, знаний, и это подхватывает вся страна», - поделился Машков.

Выборы мэра столицы пройдут с 8 по 10 сентября.

