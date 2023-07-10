В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина
Штаб общественной поддержки кандидата в мэры столицы Сергея Собянина расположился в Цифровом деловом пространстве на Покровке.
Секретарь московского отделения «Единой России», вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что волнующие жителей столицы проблемы системно решаются. В городе есть много общественных организаций, творческих и профессиональных союзов, которые готовы и дальше предлагать решения вопросов, сказал парламентарий.
Он отметил, что пространство на Покровке объединит лидеров мнений и всех, кто готов делиться идеями по развитию Москвы. По словам Толстого, Собянин всегда опирается на мнение москвичей, поэтому первым делом в штабе открыта общественная приемная.
Задачей штаба вице-спикер Госдумы назвал сплочение всех общественных сил и движений ради общей победы.
Кандидатуру действующего мэра поддерживают представители всех ключевых сфер жизни Москвы, заявил художественный руководитель «Театра Олега Табакова» Владимир Машков. Он поблагодарил градоначальника и добавил, что счастлив быть в его команде.
«Москва для меня, вот образно скажу, это как космодром, который развивается и запускает в психосферу ракеты мечты, знаний, и это подхватывает вся страна», - поделился Машков.
Выборы мэра столицы пройдут с 8 по 10 сентября.
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