В Москве началось тестирование системы электронного голосования

Студенты столичных вузов начали тестирование системы дистанционного электронного голосования, которую впервые используют на выборах депутатов в Мосгордуму 8 сентября 2019 года.

Тестовый избирательный участок открылся 11 июля на базе Московской городской думы. Он будет работать до 20:00.

Как сообщил замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко, в рамках тестового голосования проходят выборы лучшего председателя студенческого совета столичного вуза. В выборах участвуют 15 кандидатов.

«Это такой прообраз того, что будет происходить в сентябре. Программное обеспечение mos.ru, которое к этому моменту подготовлено, работает в полном функционале, то есть все то же самое, что должно происходить в сентябре, происходит и сейчас», — отметил Артем Костырко.

Он добавил, что около двух тысяч студентов из свыше 90 вузов столицы записались на участие в тестовом голосовании. Это можно было сделать с 5 по 10 июля на сайте mos.ru.

По словам Костырко, тестовый участок на базе Мосгордумы оборудован так же, как в будущем будут оснащены избирательные участки на осенних выборах.

«Весь сегодняшний день на тех принтерах, которые стоят здесь, будет происходить печать сначала зашифрованных голосов из блокчейн-сети, а после этого, когда мы соединим в 20:00 ключи, будет происходить печать расшифровок голосов. Также весь день на информационных панелях мы будем выводить статистику: сколько студентов получили бюллетени и сколько проголосовали», - рассказал чиновник.

Добавим, что на тестовом участке присутствуют наблюдатели от Общественной палаты Москвы, а также представители столичных властей. После эксперимента студенты смогут поделиться своими замечаниями о работе системы и высказать пожелания.

