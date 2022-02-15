В Москве начались переговоры Путина и Шольца
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца начались в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении отмечается, что это первая встреча лидеров с момента вступления Шольца в должность. В начале беседы канцлер ФРГ выразил радость от того, что она состоялась.
Российский лидер, в свою очередь, отметил, что Германия является одним из приоритетных партнёров России, в первую очередь, в энергетике - одной из самых важных направлений взаимодействия двух стран.
Ранее президент России Владимир Путин уточнил, что большая часть переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем будет посвящена темам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины, сообщает RT.
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