В Москве начались переговоры Путина и Шольца

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца начались в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Шольца

В сообщении отмечается, что это первая встреча лидеров с момента вступления Шольца в должность. В начале беседы канцлер ФРГ выразил радость от того, что она состоялась.

Российский лидер, в свою очередь, отметил, что Германия является одним из приоритетных партнёров России, в первую очередь, в энергетике - одной из самых важных направлений взаимодействия двух стран.

Ранее президент России Владимир Путин уточнил, что большая часть переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем будет посвящена темам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыГерманияРоссияВладимир Путин
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