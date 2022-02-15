В Москве начались переговоры Путина и Шольца

В сообщении отмечается, что это первая встреча лидеров с момента вступления Шольца в должность. В начале беседы канцлер ФРГ выразил радость от того, что она состоялась.

Российский лидер, в свою очередь, отметил, что Германия является одним из приоритетных партнёров России, в первую очередь, в энергетике - одной из самых важных направлений взаимодействия двух стран.

Ранее президент России Владимир Путин уточнил, что большая часть переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем будет посвящена темам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины, сообщает RT.

