В Молдавии спонсирование правосудия Америкой назвали «взяткой»
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» в эфире НСН заявил, что в Молдавии все вопросы решаются «по понятиям».
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует направить в Молдавию порядка 6 млн долларов для создания «эффективной, доступной и прозрачной» системы правосудия. Средства пойдут на реформирование судов по всей стране.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в беседе НСН назвал эту инициативу USAID «взяткой» нынешней молдавской власти.
«Сегодня эти деньги, которые США хотят выделить Молдавии, это некая взятка власти, чтобы оказывать влияние на внутреннюю политику нашей страны, чтобы новая власть была более лояльна к Вашингтону и коллективному Западу в целом. Это приведет, скорее всего, к обогащению чиновников и к разбитым надеждам нашего народа. Потому что все слова Соединенных Штатов Америки или представителей коллективного Запада о демократии, свободе и остальных вещах разбиваются о риф надежды на справедливость. Ведь до сих пор главный преступник нашей страны Влад Плахотнюк находится в США», - сказал Тулянцев.
При этом, он отметил, что молдавское общество «уже устало от того, что твориться в нашей стране. Потому что мы увидели к чему привел тот режим, который крышевал коллективный Запад при правлении Влада Плахотнюка».
Также собеседник НСН высказал мнение, что «молдавской юстиции в принципе нет так таковой – все вопросы решаются по понятиям, а не по закону. До сих пор политзаключенные сидят в тюрьмах, прокуроры, судьи, чиновники юстиций, которые творили беспредел, находятся на свободе и продолжают свою работу», - заключил Тулянцев.
При этом, в публикации RT отмечается, что работа будет выполняться по проекту «Эффективное правосудие» и все виды деятельности исполнительной власти останутся под контролем USAID и американского правительства.
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