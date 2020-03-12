В Молдавии спонсирование правосудия Америкой назвали «взяткой»

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует направить в Молдавию порядка 6 млн долларов для создания «эффективной, доступной и прозрачной» системы правосудия. Средства пойдут на реформирование судов по всей стране.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в беседе НСН назвал эту инициативу USAID «взяткой» нынешней молдавской власти.

«Сегодня эти деньги, которые США хотят выделить Молдавии, это некая взятка власти, чтобы оказывать влияние на внутреннюю политику нашей страны, чтобы новая власть была более лояльна к Вашингтону и коллективному Западу в целом. Это приведет, скорее всего, к обогащению чиновников и к разбитым надеждам нашего народа. Потому что все слова Соединенных Штатов Америки или представителей коллективного Запада о демократии, свободе и остальных вещах разбиваются о риф надежды на справедливость. Ведь до сих пор главный преступник нашей страны Влад Плахотнюк находится в США», - сказал Тулянцев.