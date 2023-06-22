В Молдавии обвинили Россию в попытке помешать евроинтеграции

Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил о попытках России помешать вступлению республики в Евросоюз, пишет РИА Новости.

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По его словам, Россия препятствует евроинтеграции Молдавии «всеми силами». Гросу назвал Москву ответственной за конфликт в Приднестровье.

Спикер не исключил, что республика сократит число российских дипломатов. Обсуждать вопрос будут после консультации с МИД страны, уточнил он.

Гросу ранее сообщил, что европейский вектор развития страны пропишут в конституции без референдума о вступлении в ЕС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияМолдавия

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