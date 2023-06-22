В Молдавии обвинили Россию в попытке помешать евроинтеграции
Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил о попытках России помешать вступлению республики в Евросоюз, пишет РИА Новости.
По его словам, Россия препятствует евроинтеграции Молдавии «всеми силами». Гросу назвал Москву ответственной за конфликт в Приднестровье.
Спикер не исключил, что республика сократит число российских дипломатов. Обсуждать вопрос будут после консультации с МИД страны, уточнил он.
Гросу ранее сообщил, что европейский вектор развития страны пропишут в конституции без референдума о вступлении в ЕС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru