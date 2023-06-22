В Молдавии обвинили Россию в попытке помешать евроинтеграции

По его словам, Россия препятствует евроинтеграции Молдавии «всеми силами». Гросу назвал Москву ответственной за конфликт в Приднестровье.

Спикер не исключил, что республика сократит число российских дипломатов. Обсуждать вопрос будут после консультации с МИД страны, уточнил он.

Гросу ранее сообщил, что европейский вектор развития страны пропишут в конституции без референдума о вступлении в ЕС, передает «Радиоточка НСН».

