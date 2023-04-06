В Минске заявили о готовности к защите Союзного государства
Белорусская и российская составляющие региональной группировки войск готовы к защите Союзного государства в любой момент. Такое заявление сделал начальник главного управления боевой подготовки вооруженных сил Белоруссии Александр Бас, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что система подготовки группировки войск работает как часы. По его словам, взаимодействие отлажено на уровне центров принятия решений и на уровне бойцов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии — это ответ на приближение НАТО к границам России. Как отметил представитель Кремля, расширение Североатлантического альянса доставляет России «хлопоты и переживания за безопасность», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru