В Минске заявили о готовности к защите Союзного государства

Белорусская и российская составляющие региональной группировки войск готовы к защите Союзного государства в любой момент. Такое заявление сделал начальник главного управления боевой подготовки вооруженных сил Белоруссии Александр Бас, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что система подготовки группировки войск работает как часы. По его словам, взаимодействие отлажено на уровне центров принятия решений и на уровне бойцов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии — это ответ на приближение НАТО к границам России. Как отметил представитель Кремля, расширение Североатлантического альянса доставляет России «хлопоты и переживания за безопасность», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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