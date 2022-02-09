В Минске предложили подключиться к обсуждению гарантий безопасности

Минск готов участвовать в обсуждениях по российским гарантиям безопасности с Западом. Об этом заявил постоянный и полномочный представитель Белоруссии при ОДКБ Вячеслав Ременчик на площадке клуба «Валдай».

Рябков назвал хамским ответ НАТО по безопасности

По его словам, Минск рассчитывает на обсуждение гарантий безопасности как в двусторонних, так и в многосторонних форматах.

Ранее заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США вообще не рассматривают предложенные Россией гарантии безопасности как возможный диалог, а на публичной арене они прикрываются российским вторжением на Украину.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:БезопасностьРоссияЗападБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры