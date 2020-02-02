В Минске о страхе быть обманутыми Москвой на переговорах по нефти
Минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН пояснил значение встречи Лукашенко и Помпео в переговорах по цене на российскую нефть.
том, что США готовы удовлетворить потребности Белоруссии в нефти на 100 процентов, госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе брифинга по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Она состоялась между политиками в Минске 1 февраля, в субботу.
При этом глава Госдепа Соединенных Штатов подчеркнул, что его страна – самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и «всё, что нужно, это обратиться» Белоруссии к США.
Минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН назвал встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы Госдепа США Майка Помпео торгом за российскую нефть.
«Конечно, эту встречу (президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой Госдепа США Майка Помпео 1 февраля в Минске – прим. НСН) стоит рассматривать как условие определенного торга. Белорусскую сторону не устраивают цены, которые предлагают за нефть российские компании. Это попытка найти продукт, устраивающий по цене. Это попытка Минска показать, что нет безальтернативного российского источника горючего, что у Белоруссии есть варианты найти новых партнеров по нефти», - заявил политолог.
Накануне ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН заявил, что лукавят оба: и Помпео, и Лукашенко. Потому что для замены российской нефти американской важны не объемы поставок, а способность переработать американский продукт на белорусских предприятиях без дополнительных затрат. Эксперт убежден, что это невозможно из-за конструкторских особенностей белорусских НПЗ.
Алексей Дзермант опроверг российского эксперта.
«В белорусские нефтеперерабатывающие предприятия за последнее время было вложено около двух миллиардов долларов, чтобы заводы могли перерабатывать разные сорта нефти и выполнять это с высокой глубиной переработки. Поэтому теперь они могут перерабатывать не только российскую нефть. Возможно, покупка норвежской нефти Минском – это «проба пера» в переработке различных сортов топлива», - отметил Дзермант.
Он также обратил внимание, что Минск опасается повышения цен на нефть, если примет озвученное Москвой ценовое предложение.
«Да, в прессе фигурирует информация, что российская нефть может быть дешевле американской. Это может быть так на данный момент. Но никто не знает, как она изменится, если дойдет дело до принятия решения. Какая цена будет? Будет ли она выгодна Белоруссии с учетом того, что глубина переработки нефти достигла 97 процентов. Может оказаться, что перерабатывать более дорогую нефть Белоруссии окажется выгоднее, чем дешевую российскую. Пока это под вопросом», - рассказал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Минск ведет переговоры о закупках нефти с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, у него сложились с ними «блестящие отношения», передает государственное агентство БелТА. «Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», - заметил Лукашенко. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН поставил под сомнение последнее замечание президента Белоруссии. Эксперт уверен, что подобного рода демарши Лукашенко больше похожи на политический манёвр.
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