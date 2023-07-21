В МИД заявили, что Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что вывоз зерна во многом является «логистически-техническим вопросом», сообщает РИА Новости.

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По его словам, после прекращения зерновой сделки Москва «прорабатывает новые маршруты для своего сельскохозяйственного экспорта».

Он добавил, что доставку российских грузов и зерновых Россия осуждает в ходе «серьёзных контактов с африканскими странами».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что странам Запада следует принять меры для перезапуска зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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