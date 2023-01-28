В МИД заявили о готовности России к массированным кибератакам

«Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов», — цитирует дипломата «Лента.ру».

По словам Сыромолотова, российские власти уделяют повышенное внимание укреплению информационной безопасности страны, принимают «комплекс соответствующих административно-технических мер» и постоянно совершенствуют системы защиты.

Ранее замглавы МИД заявил, что угрозы, которые Украина представляет в информационном пространстве, носят универсальный характер, а НАТО «бесконтрольно раздает цифровое оружие» через эту страну.

