В МИД заявили о готовности России к массированным кибератакам

Россия сохраняет готовность к массированным кибератакам из-за рубежа. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

МИД сообщил об увеличении числа кибератак на Россию на 80 процентов

«Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов», — цитирует дипломата «Лента.ру».

По словам Сыромолотова, российские власти уделяют повышенное внимание укреплению информационной безопасности страны, принимают «комплекс соответствующих административно-технических мер» и постоянно совершенствуют системы защиты.

Ранее замглавы МИД заявил, что угрозы, которые Украина представляет в информационном пространстве, носят универсальный характер, а НАТО «бесконтрольно раздает цифровое оружие» через эту страну.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КибербезопасностьМИД РФ
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