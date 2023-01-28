В МИД заявили о готовности России к массированным кибератакам
Россия сохраняет готовность к массированным кибератакам из-за рубежа. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
«Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов», — цитирует дипломата «Лента.ру».
По словам Сыромолотова, российские власти уделяют повышенное внимание укреплению информационной безопасности страны, принимают «комплекс соответствующих административно-технических мер» и постоянно совершенствуют системы защиты.
Ранее замглавы МИД заявил, что угрозы, которые Украина представляет в информационном пространстве, носят универсальный характер, а НАТО «бесконтрольно раздает цифровое оружие» через эту страну.
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